Dieb flieht über die Gleise am Würzburger Hauptbahnhof

Am Samstagmittag informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über einen Diebstahl in einem ICE. Kurz nach der Abfahrt in Fulda entwendete ein 25-jähriger zwei hochwertige Laptops, die von Reisenden auf den Sitzplätzen zurückgelassen wurden. Anschließend versteckte er das Diebesgut in seinem Rucksack und stellte sich schlafend. Reisende in dem Waggon konnten den Diebstahl beobachten und informierten daraufhin die Geschädigten, die sich im Bordrestaurant befanden. Sie konnten sich ihre Laptops wieder aus dem Rucksack holen.

Eine über das Zugpersonal alarmiert Streife der Bundespolizei wartete schließlich gegen 12.35 Uhr am Würzburger Hauptbahnhof auf den Dieb, der dort den Zug verlassen musste. Kurz nach dem Aussteigen flüchtet der 25-Jährige über die Gleise Richtung Ständerbühlstraße. Er überquerte mehrere Gleise und versuchte auf einen fahrenden Auto-Güterzug aufzuspringen, was jedoch nicht gelang. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei suchten anschließend nach dem Mann und konnten ihn schließlich gegen 13.10 Uhr auf der B27, Höhe Nordtangente, widerstandslos festnehmen.

Kurzzeitige Sperrung

Der Bahnverkehr im Würzburger Hauptbahnhof und die B27 mussten wegen den Fahndungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste der 25-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Hier konnten berauschende Mittel in seinem Blut festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Klink am Abend wieder verlassen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet.

lesa/ Quelle: Polizei Würzburg