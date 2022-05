Dieb entwendet in Kreuzwertheim Motorradhelm und -handschuhe

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es laut Polizei zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Lengfurter Straße. Ein bislang unbekannten Täter hat hierbei einen mattschwarzen Motorradhelm und schwarze Motorradhandschuhe im Wert von 300 Euro entwendet. Das Motorrad parkte vor dem Eingang des Marktes und die Geschädigte hatte den Helm sowie die Handschuhe über den Spiegel ihres Motorrades gehängt, während sie zum Einkaufen ging.

Hinweise bitte an die PI Marktheidenfeld Tel.: 09391/9841-0

Geparkter Anhänger beschädigt

Marktheidenfeld. Am Freitagmorgen zwischen 09 und 11.30 Uhr wurde an einem in der Udo-Lermann-Straße geparkten Anhänger die hintere Beleuchtung beschädigt. Der Verursacher, möglicherweise ein Lkw, entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/kick