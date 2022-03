Dieb bricht in Lagerräume in Stockstadt ein

Das Vereinsheim befindet sich in der Schwarzwaldstraße. Der Täter verursachte Sachschäden im dreistelligen und Beuteschäden im vierstelligen Bereich.

BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Haibach. Ein unbekannter Täter hat einen BMW beschädigt. Das Fahrzeug stand von Sonntag, 15 Uhr bis Montag, 17 Uhr in einem Hinterhof in der Erlenstraße. Nun weist es eine Delle an der linken Fahrzeugseite im Bereich des hinteren Fensters auf. Der Sachschaden liegt im drei- bis vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

hosa/Quelle: Polizei Stockstadt