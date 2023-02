Deutlich alkoholisierter Autofahrer in Rechtenbach angehalten

Dieser stand laut den Beamten deutlich wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss. Da vor Ort kein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Lohr a. Main durchgeführt. Für weitere Maßnahmen muss zunächst die Auswertung der Blutprobe abgewartet werden.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Thüngen. Am Freitag um 15.20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Karlstadt auf der Staatstraße zwischen Thüngen und Retzbach ein grauer Opel auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Verdachtsmomente fest, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt schließen ließen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 26-jährige Fahrzeugführer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Zellingen. Am Freitagmittag gegen 13. 30 Uhr kam es in der Tiefenbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Skoda Fabia parkte sein Fahrzeug zunächst im Bereich der Müllentsorgungscontainer, gegenüber des Kindergartens. Als die Fahrt wieder losgehen sollte, hatte der Fahrer vergessen die hintere Fahrzeugtüre zu schließen und touchierte mit dieser den Außenspiegel des neben ihm stehenden Ford Focus. Hierdurch wurde der Spiegel des geparkten Kleinwagens beschädigt und das Gehäuse fiel zu Boden.

Der Unfallverursacher hielt noch kurz an und entfernte sich jedoch ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Hinweise eines aufmerksamen Zeugen konnten sowohl Fahrzeug als auch der verantwortliche Verursacher ermittelt werden. Ihn erwartent nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der

Unfallstelle.

Alkoholfahrt verhindert

Thüngen. In der Nacht zum Samstag fiel einer Polizeistreife in der Retzstadter Straße ein junger Mann auf, der in seinem geparkten Fahrzeug saß und offensichtlich gerade losfahren wollte. Im Rahmen der Kontrolle des potenziellen Verkehrsteilnehmers stellten die Beamten fest, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Um mögliche Gefahren für ihn selbst und auch Andere abzuwehren wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine bevorstehende Trunkenheitsfahrt verhindert.

