Dettingen: Radfahrer von Autofahrerin übersehen und angefahren

Am Donnerstagmorgen querte eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin, den Radweg im Bereich Stifterstraße/Hanauer Landstraße und übersah hierbei einen von links kommenden Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr den dortigen Radweg aus Kahl kommend. Der 29-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Fahrerin hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Der Radfahrer trug einen Helm, aufgrund dessen erlitt er glücklicherweise keine größeren Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 300 Euro.

Handy klingelt, Auto touchiert

Alzenau-Michelbach. Das Handy einer 54-jährigen Ford-Fahrerin klingelte am Donnerstagnachmittag während der Fahrt. Daraufhin wollte die Frau rechts an den Fahrbahnrand in der Prischoßstraße fahren, um anschließend zu telefonieren. Hierbei touchierte sie aus Unachtsamkeit einen geparkten Suzuki. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.

Beim Ausparken Sperrpfosten touchiert

Alzenau-Michelbach. Ein 53-jähriger Autofahrer blieb am Donnerstagnachmittag beim rückwärtigen Ausparken, im Trageser Weg, an einem Sperrpfosten hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.