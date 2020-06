Dettingen: E-Bike-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Dieser wollte gegen 13 Uhr mit seinem E-Bike an einer Bedarfsampel in der Hanauer Landstraße/Frankenstraße den Fußgängerüberweg fahrenderweise überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunk Rotlicht. Der Radfahrer fuhr in die Beifahrerseite eines Opel, an dessen Steuer sich eine 19-jährige Frau befand, welche die Hanauer Landstraße in Richtung Karlstein befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Thoraxbereich. Er wurde mit dem verständigten Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Radfahrer trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm. Am Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert. Die Feuerwehr Karlstein befand sich mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle und leitete den Verkehr großräumig um, da die Hanauer Landstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt werden musste.

Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin schnell geklärt

Mömbris-Brücken. Am Freitagmorgen befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Lkw MAN die Straße am Kreuzberg und wollte an der Einmündung zum Daunertweg in einer engen Kurve nach rechts abbiegen. Hierbei stieß er mit der linken Fahrzeugfront an eine Grundstücksmauer, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Der Fahrer blieb zunächst stehen und fuhr anschließend weiter. Da der Unfall von einer aufmerksamen Zeugin wahrgenommen wurde, konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Vorfahrtsunfall

Alzenau. Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Freitag gegen 12.25 Uhr in Alzenau. Ein 67-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße an der Burg und wollte nach links in die Burgstraße abbiegen. Hierbei übersah er den aus der Innenstadt kommenden, vorfahrtberechtigten Opel einer 31-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Aus Unachtsamkeit geparktes Auto touchiert und gegen Hauswand geschoben

Schöllkrippen - Schneppenbach. Aus Unachtsamkeit fuhr am Freitagabend gegen 20.15 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes in der Westernstraße gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Smart, welcher durch den Aufprall gegen eine Grundstücksmauer geschoben wurde. Während sich der Sachschaden an den Pkws auf ca. 7000 Euro summiert, wird der Schaden an der Grundstücksmauer auf ca. 3000 Euro beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden.

Taxi in Karlstein-Dettingen gestohlen

Karlstein-Dettingen. Im Tatzeitraum Freitag, 16.30 Uhr bis Samstag, 05.30 Uhr, wurde ein Taxi der Marke Mercedes-Benzin Kombilimousine E 220 d, Baujahr 2019, mit dem amtlichen Kennzeichen ALZ-GH4, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Auto stand geparkt in der Alten Straße. Das Fahrzeug ist beigefarben und im unteren Karosseriebereich schwarz umrandet. Des Weiteren ist auf dem Taxi das Unternehmen sowie die zugehörige Telefonnummer aufgedruckt. Die ersten Ermittlungen am frühen Morgen wurden durch die Polizei Alzenau geführt. Die abschließende Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg, welche noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernahm. Der Zeitwert des entwendeten Pkw wird mit 50.000 Euro angegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl gegen kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1731 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl am Kahler Campingplatz

Kahl. Am Freitag, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.20 Uhr, wurde ein Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail, Farbe schwarz-grün, entwendet. Das Fahrrad war versperrt auf dem Parkplatz des Kahler Campingsee abgestellt und hat einen Wert von 450 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fahrraddiebstahl machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

xere/Polizei Alzenau