Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Würzburg

Am Samstagnachmittag fand zwischen 13 und 15 Uhr eine Demonstration der Initiative „Eltern stehen auf - Gegen Corona-Maßnahmen“ am Unteren Markt statt. An der Versammlung, die im Vorfeld bei der Stadt Würzburg angemeldet worden war, nahmen in der Spitze 85 Personen teil.

Während der Versammlung etablierte sich eine Gegenversammlung aus 30 Personen, die die Redner der „Eltern-Initiative“ teilweise lautstark begleitete. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit Unterstützungskräften der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg ermöglichte den Teilnehmern beider Versammlungen die Wahrung ihres Grundrechtes auf freie Meinungsäußerung.

Straftaten wurden durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt und wurden bis zum Zeitpunkt des Versands des Presseberichts durch Versammlungsteilnehmer auch nicht angezeigt.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken