Defekter Trockner - Löscheinsatz in Erlenbach

Ein technischer Defekt an einem Trockner war die Ursache eines leichten Brandes am Sonntag im Wasserweg. Kurz vor 18:00 Uhr bemerkte der Hausbesitzer Rauchentwicklung in seinem Keller und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr stellte dann einen leichten Brand von auf dem Trockner liegendem Toilettenpapier fest und löschte diesen. Der Trockner ist teils verschmolzen und der Kellerraum verrußt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Wohnräume haben keinerlei Schaden davon getragen, sodass das Haus weiterhin bewohnbar ist. Der Gesamtsachschaden wird auf 3000 € geschätzt.

dc/Polizei Marktheidenfeld