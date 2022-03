Defekter Schieber - Öl gerät in die Sinn

Am Freitag gegen 16.15 Uhr konnte in Schaippach, an der Sinnbrücke, eine schimmernde Flüssigkeit in der Sinn beobachtet werden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde ein Öltest durchgeführt, welcher einen Ölzufluss bestätigte. Daraufhin wurde eine Ölsperre eingerichtet. Eine Absuche der möglichen Einbringorte wie z. B. Gullys verlief zunächst negativ. Als Ursache wurde schließlich ein defekter Schieber in der Kläranlage festgestellt, weshalb das Abwasser anstatt in Richtung Kläranlage durch das Überlaufrohr in die Sinn geflossen ist. Die Ölmenge war glücklicherweise relativ gering. Der Schaden konnte zwischenzeitlich behoben werden.

Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden- Adelsberg, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 12.00 Uhr kam es in der Adolphsbühlstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierten sich zwei Pkw in einer Engstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000,- Euro.

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von der Hainbuche kommend in Fahrtrichtung Aschenroth. Nach der Einmündung Weikersgrüben kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw BMW des 21-Jährigen erfasst und getötet. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert.

Mit dem Einkaufswagen an Auto hängen geblieben

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 13:40 Uhr blieb ein 48-jähriger Mann mit seinem Einkaufswagen am rechten Außenspiegel eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weißensteinstraße geparkten Autos hängen. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein kleiner Kratzer am rechten Außenspiegel - SS ca. 60,- Euro.

Quad war nicht versichert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 12:35 Uhr wurde der Fahrer eines Quad in der Schönauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Fahrzeug waren noch Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 17-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.