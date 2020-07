Defekte Küchenspüle setzt Wohnung komplett unter Wasser

Ihre Übermieter waren zur Mitteilungszeit nicht anwesend. Durch die ebenfalls verständigte Freiwillige Feuerwehr Zellingen musste die betroffene Wohnung zwecks Abwehr eines noch größeren Sachschadens geöffnet werden. Bei einer Überprüfung stellte sich ein defektes Doppelspindeleckventil unterhalb der Küchenspüle als Ursache heraus. Aus diesem trat eine so erhebliche Menge aus, sodass die komplette Wohnung unter Wasser stand und dieses bereits durch den Boden drückte. Die Feuerwehr konnte das Wasser abstellen und saugte zugleich die Wohnung aus. Der Sachschaden dürfte sich hier unter Umständen auf einige tausend Euro belaufen.

Anderen Pkw angefahren und anschließend unerlaubt entfernt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagvormittag konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten, als ein BMW-Fahrer beim Rückwärtsrangieren in der Turmstraße auf einem Parkstreifen mindestens zweimal gegen die Fahrzeugfront eines anderen Pkw der Marke BMW stieß. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher, ohne jegliche Mitteilung oder Ähnliches an den Geschädigten zu hinterlassen. Glücklicherweise merkte sich die Zeugin das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs, weshalb nun der Fahrer ermittelt werden kann. Die Schadenshöhe am angefahrenen Pkw wird auf 500,- Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt bittet trotzdem noch um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Parkplatzrempler

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am 04.07.2020 ereignete sich zur Mittagszeit auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes am Oberbachring ein Verkehrsunfall mit Blechschaden. Eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin beschädigte beim Fahren aus einer Parklücke einen geparkten Kleintransporter. An beiden Fahrzeugen entstanden Eindellungen und der Sachschaden wird auf insgesamt 4.000,- Euro geschätzt.

mkl/Polizei Karlstadt