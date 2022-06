Ein Geschädigter vergaß am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr seine Debitkarte im Zigarettenautomat in der Oberen Viehmarktstraße. Diese wurden dann durch einen unbekannten Täter genutzt, um elf Käufe von Zigarettenpackungen an verschiedenen Automaten durchzuführen. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 97,- Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

stru/Polizei Karlstadt