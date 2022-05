Das haben Zivilfahnder bei Verkehrskontrollen im Odenwaldkreis beanstandet

Gegen 11.20 Uhr stoppten die Beamten auf der Bundesstraße 45 bei Bad König einen 22 Jahre alten Motorradfahrer. Der Mann aus Elsenfeld war zuvor auf der Strecke mit 172 km/h anstelle der dort erlaubten 100 km/h gemessen worden. Im drohen jetzt zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls auf ein Fahrverbot müssen sich ein 29-jähriger Autofahrer und eine 32 Jahre alte Wagenlenkerin einstellen, die gegen 13 Uhr und 15 Uhr an gleicher Stelle 141 km/h sowie 148 km/h auf dem Tacho hatten. Neben dem Monat zu Fuß

kommen auf sie noch zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und 320 Euro Bußgeld zu.

Weniger als 19 Meter hatte ein 43-jähriger Autofahrer bei 129 km/h auf dem Tacho Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Die Polizisten hatten ihn gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 26 bei Dieburg aufgenommen. Da der Wert weniger als drei Zehntel des halben Tachowertes betrug, muss der Mann aus Groß-Zimmern mit einem Monat ohne Führerschein, zwei Punkte und 160 Euro Bußgeld rechnen.

In einem Strafverfahren muss sich hingegen ein 20 Jahre alter Mann nach einer Kontrolle in der Eulbacher Straße in Michelstadt verantworten. Die Zivilstreife hatte den Erbacher gegen 14 Uhr gestoppt. Er konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass seine bulgarische Fahrerlaubnis eingezogen ist. Die Fahrt war zu Ende und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 20-Jährigen erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Südhessen