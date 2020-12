Darmstadt: Kassiererin mit Messer bedroht - Unbekannter erbeutet mehrere Hundert Euro

Anschließend entnahm er laut derzeitigen Hinweisen das Geld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Zeugen folgten dem Fliehenden durch die Stadt, bis sich schließlich die Spur verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ebenfalls ohne Ergebnis.

Der Täter war circa 1,60 bis 1,70 Meter groß.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze,

einer grauen Jeans

sowie einer weißen Maske.

Zeugen, denen der Beschriebene bei seiner Flucht oder zuvor aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Weiterstadt Mit Bargeld haben Kriminelle in der Nacht zum Samstag nach einem Einbruch in Büroräume das Weite gesucht. Gegen 6.50 Uhr am Samstagmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge, die seit 20 Uhr am Vorabend die Räumlichkeiten des landwirtschaftlichen Hofes außerhalb von Weiterstadt heimgesucht hatten. Nach bisherigen Ermittlungen waren die Täter durch eine aufgehebelte Außentür in das Innere des Anwesens eingedrungen. Hier galt ihr Interesse einem Tresor, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend entnahmen die Unbekannten das Geld aus dem Inneren und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 melden.

Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Weiterstadt (ots) - Auf Schmuck hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Laufe des Samstags (12.12.) abgesehen. Zwischen circa 16 Uhr und 20.20 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgebrochene Kellertür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Heinrichstraße. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem mehrere Halsketten und Armbänder. Der genaue Wert der Beute steht noch nicht fest. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Modautal : Metzgerei im Visier Krimineller

Modautal (ots) - Bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Brunnengasse haben bislang noch unbekannten Täter am Samstagabend (12.12.) unter anderem einen Tresor erbeutet. Zwischen 20 Uhr und 21.20 Uhr drangen die Kriminellen auf noch nicht bekannte Art und Weise in das Anwesen im Stadtteil Lützelbach ein. Hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen zunächst der Verkaufsraum der dortigen Metzgerei nach Wertgegenständen durchsucht und rund 300 Wechselgeld aus der Kasse entwendet. Anschließend verschafften sich die Eindringlinge auch zu den Büroräumen im ersten Obergeschoss Zutritt. Aus einem dortigen Metallschrank entnahmen sie einen Tresor und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruchsversuch in Kiosk gesucht

Darmstadt (ots) - Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Neckarstraße stehen, suchen die Beamten der EDC (Ermittlungsgruppe City) Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. 2000 Euro Sachschaden ist die vorläufige Bilanz des kriminellen Vorhabens von noch unbekannten Tätern, die es in der Nacht zum Donnerstag (9.-10.12.), auf den Verkaufsraum abgesehenen hatten. Mehrere Vorhängeschlösser hatten die Täter gewaltsam durchtrennt und zudem mit einem Hebelwerkzeug versucht die Tür aufzubrechen. Glücklicherweise hielt diese dem Vorhaben stand. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ordnungshütern in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Darmstadt- Eberstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht - Täter erbeuten Geld und Uhren

Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend (9.12.) und Sonntagabend (13.12.) haben Kriminellen ein Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße heimgesucht und dabei Uhren und Geld erbeutet. Über die Kellertür hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft und die Räume nach Wertvollem durchsucht. Dabei wurden sie fündig und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Zimmern: Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt gesucht

Groß-Zimmern (ots) - Ein Getränkemarkt in der Dieburger Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (12.12.) und Montagmorgen (14.12.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt in den Markt. Dort suchten sie nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand einen Geschenkkorb, der unter anderem mit Bierflaschen befüllt war. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

