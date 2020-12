Darmstadt / Heppenheim: Kokain und Marihuana im Gesamtwert von 40.000 Euro sichergestellt

Die in diesem Rahmen gewonnen Erkenntnisse führten am Montagnachmittag zu einer Fahrzeugkontrolle, bei der sich der Verdacht des Drogenhandels bestätigte und diese schlussendlich in drei Wohnungsdurchsuchungen mündete. Die Beschlüsse

dafür hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht erwirkt.

Am Montagnachmittag stoppten die Ordnungshüter das Auto des 26-jährigen Tatverdächtigen und seiner 24 Jahre alten Begleiterin im Bereich von Heppenheim. Unterstützt von einem Diensthund durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und stellten dabei 500 Gramm Kokain sicher. Das Duo wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Im Zuge der anschließenden Maßnahmen, bei denen sich auch Anhaltspunkte zur Herkunft des sichergestellten Kokains ergaben, durchsuchten die Beamten neben der Wohnung des Darmstädters und die seiner Begleiterin auch die Wohnung eines 37 Jahre alten Mannes aus Darmstadt. Im Ergebnis beschlagnahmten die Beamten weitere 200 Gramm Marihuana und 6000 Euro Bargeld, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt. Das beschlagnahmte Rauschgift dürfte einen Verkaufswert von rund 40.000 Euro haben.

Das Trio verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden beide Männer noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

sob/Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Polizei Südhessen