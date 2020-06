Darmstadt-Dieburg: Achtung! Anrufe von falschen Bank-Mitarbeitern

In Groß-Umstadt kam es heute im Laufe des Tages bereits mehrfach zu Anrufen falscher Bankmitarbeiter. Hierbei geben sich die Betrüger am Telefon als Mitarbeiter einer Bankfiliale aus. Der oder die Angerufene soll dabei ihre Kontodaten preisgeben, da es zu Problemen mit anderen Konten gekommen sei. Auch in Darmstadt wurden bereits ähnliche Telefonate verzeichnet

Die Polizei warnt und gibt folgende Tipps:

- Machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen oder Wertsachen!

- Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Kontodaten preis!

- Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Bank auf!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch!

- Informieren Sie im Verdachtsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle oder wählen Sie im Notfall die 110!