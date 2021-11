 Darmstadt: 31-Jähriger mit Schreckschusspistole sorgt für Polizeieinsatz

Ein 27-jähriger Busfahrer alarmierte gegen 10.30 Uhr die Polizei, weil ihn am Bahnhof ein Mann mit einer Pistole bedroht haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. In der Nähe eines dortigen Hotels konnten die Ordnungshüter den Mann, der auf die gemeldete Personenbeschreibung passte, antreffen und festnehmen. Auch die offenbar genutzte Schreckschusspistole wurde aufgefunden und sichergestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen bemerkten die Beamten, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test zeigte im Anschluss 2,57 Promille an. Der Festgenommene musste die Streife mit auf die Polizeistation begleiten.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Polizei Südhessen/mm