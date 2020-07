Damenfahrrad in Lohr gestohlen

Die Eigentümerin hatte ihr blaues Damenrad der Marke „Silvretta“ am Donnerstag gegen 16.00 Uhr am Fahrradständer am Lohrer Krankenhaus in der Grafen-von-Rieneck-Straße abgestellt und verschlossen. Am Freitag bemerkte sie gegen 07.00 Uhr den Diebstahl ihres Rades. Der Wert konnte nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Geparktes Auto in Lohr beschädigt

Ein blauer VW Golf wurde am Freitagnachmittag im Zeiläckerweg in Lohr beschädigt. Die Halterin parkte ihr Auto in der Zeit von 16 -17 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber der dortigen Grundschule. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie eine Eindellung und Beschädigung der hinteren rechten Fahrzeugtüre. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei weißer Fremdlack festgestellt werden. Aufgrund des entstandenen Sachschadens, der auf ca. 2000 - 3000 Euro geschätzt wird, dürfte der Verursacher den Anstoß bemerkt haben. Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug bzw. den Fahrer nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

vd/Polizei Lohr