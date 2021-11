Hoher Sachschaden ist bei einem Dachstuhlbrand in Amorbach entstanden.

Kurz nach 6 Uhr wurden die Feuerwehren aus Amorbach, Kirchzell und Schneeberg zu dem Feuer in der Straße Klostersteige alarmiert. An einem Einfamilienhaus war es im Außenbereich und im Bereich des Dachstuhls zu einem Feuer gekommen. Die Hausbewohner wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Vorsorglich rückten auch mehrere Rettungswagen mit an, deren Besatzung musste jedoch nicht tätig werden - verletzt wurde niemand.

Schnell hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten - hierzu musste teilweise die Dachhaut geöffnet werden, um Glutnester zu finden und abzulöschen.

Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei noch am Vormittag die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Ralf Hettler