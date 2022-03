Dachstuhl in Erlenbach brennt

Gegen 06.30 Uhr hat eine aufmerksame Nachbarin eine starke Rauchentwicklung an einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses festgestellt. Die Nachbarin verständigte zusammen mit ihrem Lebensgefährten sofort die Einsatzzentrale. Danach liefen beide zum Wohnhaus und weckten den noch schlafenden Eigentümer des Anwesens. Zu diesem Zeitpunkt stand das innere des Wohnhauses bereits unter erheblicher Rauchentwicklung.

Durch enorm hartnäckiges klopfen und rufen konnte der 65jährige Bewohner geweckt werden und schaffte es gerade noch nach draußen. Er erlitt eine Rauchvergiftung und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum Lohr verbracht werden.

Der Brand konnte durch die schnell eintreffende Feuerwehr aus Urspringen, Lohr und Neustadt-Erlach noch rechtzeitig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Insgesamt wurden ein Zimmer im Dachgeschoß und Teile des Dachstuhls durch das Feuer angegriffen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner vermutet. Die genauen Umstände müssen noch ermittelt werden.

Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Lohr. Am Freitagmorgen wurde in der Jahnstraße ein 16jähriger Motorrollerfahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass am Roller noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war und das Fahrzeug nicht versichert war. Diesbezüglich wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Zwei Personen mit Betäubungsmittel angetroffen

Lohr. Am Freitagabend wurden zwei männliche Personen im Zug zwischen Aschaffenburg und Gemünden a. Main kontrolliert. Hierbei konnte eine geringe Menge von Betäubungsmitteln bei den beiden Personen aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen beide Personen wurde Anzeige nach dem Betäubungsmittel erstattet.