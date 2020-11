Dachrinne in Westerngrund angefahren

Verursacher dürfte ein gelb-blauer Lkw gewesen sein, der ortsauswärts fuhr. Der angerichtete Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmorgen um 04.45 Uhr erfasste ein Peugeot-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau einen Waschbären. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (2.000 Euro).

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Auf der „Hohler Chaussee“ kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von 2.500 Euro entstand.

Um 08.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Ford Transit in Richtung Mömbris. Ihm kam ein 39-jähriger Mann mit seinem Peugeot Boxer entgegen. Als sich die Kleintransporter begegneten, kam es zu einer Spiegelberührung, wodurch beide linke Außenspiegel zu Bruch gingen.

Bronzetafel beschädigt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montag und Freitag letzter Woche beschädigte ein Unbekannter eine Bronzetafel des Obst- und Gartenbauvereins in der Breite Wiesen Straße. Der Täter hebelte die Bronzetafel, die an einem Naturstein angebracht war, mit einem unbekannten Gegenstand ab und verursachte so einen Schaden von 100 Euro.

Fenster am Wanderheim eingeworfen

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter warf mit einem Stein drei Fenster des Wanderheims in der Marienstraße ein. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 31.10.2020, und Montag, 09.11.2020. Der Schaden beträgt circa 400 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Meldungen der Polizei Alzenau