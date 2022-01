Dachrinne in Seckmauern beschädigt - weißer Kleinlaster mit Aufbau gesucht

Am Mittwoch, dem 26.01.2022, gegen 10:18 Uhr ereignete sich in 64750 Lützelbach Ortsteil Seckmauern in der Odenwaldstraße (Ortsdurchgangssstraße) Höhe Hausnummer 18 nahe der Einmündung zur Bachgasse eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei handelt es sich um einen unbekannten, weißen Klein-LKW mit Sonderaufbau Hochplane grau, vermutlich der Marke Opel. Dieser beschädigte mit seinem Fahrzeugaufbau eine Dachrinne in der Bachgasse, sodass Teile dieser Dachrinne zu Boden fielen. Anschließend fuhr der Klein-LKW in Richtung Einmündung Odenwaldstraße in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Dachrinne beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Laut Zeugenaussage sei der Fahrer des Klein-LKW kurz nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, fuhr aber direkt wieder weiter. Diese Person wird wie folgt beschrieben: -männlich -50 bis 60 Jahre -osteuropäisch

Nach aktuellen Erkenntnissen lauten die ersten beiden Buchstaben des Kennzeichens des Klein-LKW "EN" oder "EW". Es steht jedoch nicht fest, ob es sich um ein amtliches deutsches oder um ein ausländisches Kennzeichen handelt.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Wer kann Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht/Straftat geben ?

Bei sachdienlichen Hinweisen verständigen Sie bitte die Polizei Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163-9410.

dc/Meldung der Polizei Erbach