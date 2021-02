Dachgeschossbrand in Hösbach - Hoher Sachschaden

Gegen 9 Uhr am Montagmorgen waren die Feuerwehren des Marktes Hösbach und aus Goldbach zum Löscheinsatz in die Hösbacher Hauptstraße ausgerückt. Die Löscharbeiten waren aufwendig. Über eine Drehleier mussten Teile des Daches abgedeckt werden, um an den Brandherd zu gelangen, ebenso rückten Löschtrupps unter Atemschutz ins Innere des Dachstuhls vor, um Dachbalken zu löschen.

Zur Brandursache ermitteln aktuell Beamte der Kriminalpolizei. Nach gut einer Stunde war es den Feuerwehrleuten gelungen den Brand zu löschen. Rund 32 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Löscharbeiten waren gegen 11 Uhr beendet.