Coronaparty in Alzenau aufgelöst,  Rauschgift gefunden

In der Nacht auf Samstag rückten Beamte der Polizei Alzenau zunächst wegen einer gemeldeten Ruhestörung in die Nähe des Freibads Alzenau aus. Auf einer angrenzenden öffentlichen Wiese wurde eine Geburtstagsfeier mit insgesamt 22 Personen, überwiegend Jugendliche, festgestellt. Auf der Feier wurden die geforderten Abstände und die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten. Desweiteren fanden die Beamten im Umgriff der Feier eine kleine Menge Amphetamin auf. Der bislang unbekannte Eigentümer hatte dies vor dem Eintreffen der Beamten versucht zu verstecken. Die Veranstalterin der Feier und auch die anwesenden Gäste erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Hinsichtlich des bislang unbekannten Eigentümers des Rauschgifts wurden Ermittlungen eingeleitet.

Trinkgelder weg: Sparschwein aus Optiker-Geschäft gestohlen

Karlstein-Dettingen. Bei einem Augenoptiker in der Eichendorffstraße wurde in der Zeit vom 17. bis 18. September ein Sparschwein mit den Trinkgeldern der Angestellten durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen. Der Beuteschaden beträgt rund 40 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Motorradfahrer verliert Gleichgewicht

Kahl. Am Freitagnachmittag verlor ein 62-jähriger Kradfahrer auf einem

Parkplatz im Bereich der Hanauer Landstraße das Gleichgewicht und blieb an einem

geparkten Ford hängen. Verletzt wurde er hierbei glücklicherweise nicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3200 Euro.

Gelber Kastenwagen beschädigt Peugeot , Fahrer flüchtet

Alzenau. Ein gelber Kastenwagen blieb am Freitagmorgen in der Siemensstraße an

einem dort geparkten Peugeot Boxer hängen, der Fahrer entfernte sich unerkannt. Der

Kastenwagen beschädigte den Außenspiegel des geparkten Kleintransporters. Es

entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm