Corona-Verstöße vom Freitag: 20 Fälle am Untermain

In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Freitags wieder Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch.

Die Gesamtzahl der Anzeigen belief sich

im Bereich Mainfranken auf ca. 15 Fälle

im Bereich Main-Rhön auf ca. 35 Fälle

am Bayerischen Untermain auf 20 Fälle

Frisörleistungen im Keller angeboten

In Elsenfeld und Mömlingen im Landkreis Miltenberg ging die Polizei am Freitag zwei Hinweisen nach, nach denen Friseurleistungen im Keller zweier Privathäuser angeboten würden. In beiden Fällen konnten die Beamten Personen antreffen, die gerade frisiert wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.