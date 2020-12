Corona: Trotz Verbot Zusammenkünfte in Miltenberg und Faulbach

Hierbei stellten die Beamten eine vierköpfige Personengruppe fest, die sich im Bereich Glockengießereigasse/ Manggasse aufhielt. Bei der Kontrolle gaben die 19- bis 26-jährigen Männer an, das WLAN einer angrenzenden Gaststätte nutzen zu wollen. Da sie aus vier verschiedenen Haushalten stammten, war ihre Zusammenkunft jedoch nicht zulässig. Gegen jeden der Vier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Unerlaubte Geburtstagsfeier

Faulbach. Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Miltenberg eine Ruhestörung in der Hauptstraße mitgeteilt. Bei der anschließenden Kontrolle eines leerstehenden Hauses wurden gegen 21.45 Uhr noch vier Personen festgestellt, die einen Geburtstag feierten. Alle Vier kamen aus verschiedenen Haushalten, was auf Grund der aktuellen Corona- Lage nicht zulässig war. Gegen die vier 16- bis 18-jährigen Frauen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht nun geklärt

Kleinheubach. Bereits am 14.November ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz des „Extra-Marktes“ in der Friedenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein BMW war beim Rangieren gegen den Volvo eines 45jährigen Kleinheubachers gestoßen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Verursacher die Schäden in Augenschein nahm und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro gekümmert zu haben. Durch die Zeugenaussage und die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage des Parkplatzes konnte nun der 29-jährige BMW- Fahrer ermittelt werden. Er räumte schließlich sein Fehlverhalten ein und muss sich nun in einem Strafverfahren des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.