Corona-Regeln: Obernburger Polizei beendet spontane Firmenfeier am Grill

So endete eine spontan durchgeführte Firmenfeier am Grill mit Alkohol für die zehn Teilnehmer mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zusätzlich wurden im Verlauf der Nacht mehrere Personen kontrolliert, die ihre Wohnung, nach 22 Uhr, ohne triftigen Grund, verlassen hatten und nun ebenfalls mit Geldbußen rechnen müssen.

Unfallflucht : Bitte um Zeugenhinweise

Sulzbach. Im Zeitraum zwischen dem 16.4.2021 und dem 24.4.2021 wurde im Ortsteil Dornau ein im Dornauer Ring geparkter blauer Audi angefahren. Der unbekannte Täter flüchtete nach dem Anstoß, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die hiesige Dienststelle zu verständigen. Der Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Unfallflüchtigen.

Jugendliche Randalierer nach mehreren Sachbeschädigungen gesucht

Kleinwallstadt. Durch einen aufmerksamen Fußgänger wurden am Samstagmittag mehrere Sachbeschädigungsdelikte, im Bereich der Kleingärten in der Verlängerung zum Böhmesweg, gemeldet. Unbeteiligte Zeugen konnten ergänzen, dass am Vorabend (23.4.2021), gegen 22 Uhr, eine Gruppe von vier männlichen Jugendlichen, von Sulzbach kommend, über den Fahrradweg nach Kleinwallstadt lief. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht kann aktuell noch nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Beschädigt wurden zwei Gartentore und ein Verkehrsschild. Hinweise zu den Tätern bitte der örtlichen Dienststelle in Obernburg melden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Fahrzeuganhänger stark überladen

Elsenfeld. Am Samstagmittag wurde eine Streifenbesatzung, im Bereich der Glanzstoffstraße, auf ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Auto und Anhänger, aufmerksam. Mit dem Anhänger wurde zu diesem Zeitpunkt offensichtlich eine größere Menge an nassem Mutterboden transportiert. Da die Beamten vor Ort den Anfangsverdacht hatten, dass die zulässige Gesamtmasse des Anhängers überschritten ist, wurde umgehend eine Wiegung, durch geschultes Personal, durchgeführt. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht der Beamten mit dem Ergebnis von einer Überladung um mehr als das Doppelte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld.