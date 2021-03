"Corona-Partys" am Wochenende häufen sich - Polizei bittet um Einhaltung der Regelungen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hatte die unterfränkische Polizei eine Vielzahl von Einsätzen aufgrund von Verstößen gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen.Es wurden insgesamt über 400 Personen kontrolliert. Hierbei wurden gegen 83 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die ein ögliches Bußgeld nach sich ziehen.

In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um private Treffen im öffentlichen Raum, darunter auch Folgende:

Lohr a. Main (Lkr. Main-Spessart). Am Freitagabend wurde der Lohrer Polizei eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Nägelsee-Schulgelände mitgeteilt. Diese hatten sich im anlässlich der Feier eines 18. Geburtstages getroffen. Insgesamt konnten sieben Personen aus verschiedenen Hausständen angetroffen. Für diese hat das Treffen eine Anzeige zur Folge.

Faulbach (Lkr. Miltenberg). Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde die Miltenberger Polizei zu einer Corona-Party gerufen. Die Beamten konnten in einem Partyraum neun Personen aus sieben Haushalten antreffen. Gegen alle Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kitzingen. Zu einer Auseinandersetzung unter verschiedenen Jugendgruppen mit rund 30 Beteiligten kam es am Freitagabend am örtlichen „Skaterplatz". Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt nun die Hintergründe der Auseinandersetzung und unter anderem mögliche Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz.

Rauhenebrach, OT Fürnbach (Lkr. Hassberge). Nach einer Mitteilung über eine Feier in einer Hütte am Ortsrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten insgesamt 23 Jugendliche festgestellt werden. Für diese hat das Treffen eine Anzeige zur Folge.

Die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes anlässlich der Corona-Pandemie ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren, erklärt die unterfränkische Polizei. Bitte halten Sie sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen und sprechen Sie auch mit ihren Kindern über die aktuellen Bestimmungen und deren Hintergründe. Im Rahmen unserer Streife, oder auch wenn wir verständigt werden, müssen wir derartige Treffen im öffentlichen Raum unterbinden und Verstöße auch konsequent zur Anzeige bringen, erläutert sie weiter.

"Bitte helfen Sie mit, das Virus einzudämmen und bleiben Sie gesund! Wir sind für sie da!"

klal/Quelle:Polizei Unterfranken