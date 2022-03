Computerbetrug durch angebliche Microsoft-Mitarabeiter in Lohr

Zu einem Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters kam es am 23.02.22 kin Lohr. Wie bereits bekannt, wird bei dieser Betrugsmasche den Betroffenen erzählt, dass ihr Computer von einem Virus befallen sei und sie deshalb einen Fernzugriff für den Anrufer zulassen sollen, um den Virus zu beseitigen. Durch den Fernzugriff erhält der Täter jedoch Zugriff auf alle Dateien und möglicherweise auch Passwörter für weitere Anwendungen. Im aktuellen Fall erlangte der Anrufer die Daten über das Konto und die Kreditkarte des Geschädigten. Dadurch kam es zu unberechtigten Abbuchung und Überweisungen im Wert von bisher 2500 Euro.

Geparktes Fahrzeug in Lohr beschädigt

Auf dem Parkplatz am Seeweg in Lohr wurde in der Zeit von 25.02. - 26.02.22 ein BMW Touring beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto auf dem mit einer Schranke abgegrenzten Parkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen längeren Kratzer, welcher sich über beide Türen der Fahrerseite erstreckt. Der Sachschaden dürfte circa 1000 Euro betragen.

Hinweise nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Schmierereien am Fußweg in der Wöhrde/Lohr am Main

An dem Fußweg durch die Wöhrde in Lohr wurden in der Zeit von 24.02. - 26.02.22 mehrere Schmierereien festgestellt. Zunächst wurde mit roter Farbe eine Informationstafel mit beleidigenden Ausdrücken versehen. Wenige Tage später wurde dann festgestellt, dass auch an einem Baum zwei Hakenkreuze, sowie an einem Brückenpfeiler weitere Schriftzüge mit derselben Farbe aufgesprüht wurden.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.