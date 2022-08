Collenberg: Roller flieht vor Kontrolle, drängt Polizeifahrzeug ab und gefährdet Fußgänger

Gegen 0.40 Uhr war der Roller im Ortsgebiet von Collenberg unterwegs und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Streife offensichtlich bemerkend, bog der Roller von der Schloßstraße in die Maingasse ab und fuhr über den Radweg in Richtung Dorfprozelten davon. Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrer und schaltete die Anhaltesignale ein. Nachdem der Roller hierauf nicht anhielt, machten die Beamten von Blaulicht und Martinshorn Gebrauch. Auch davon ließ sich der Fahrer nicht beeindrucken und setzte seine Fahrt weiter fort.

Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Dorfprozelten liefen zwei noch unbekannte Spaziergänger mit einem Hund auf dem Radweg. Die Fußgänger mussten dem rücksichtslos fahrenden Roller ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden, da dieser seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht verringert hatte. Bei weiteren Versuchen das Kleinkraftrad anzuhalten, setzten sich die Beamten mit dem Dienstfahrzeug neben das Zweirad. Der Fahrer des Rollers drängte das Polizeiauto jedoch ab, da die Polizisten einen Sturz des jungen Mannes verhindern wollten.

Die Flucht ging in der Folge in Richtung Collenberg bis zur Gartenstraße. Dort gelang es dem Flüchtenden zunächst, seinen Roller in einer Böschung abzulegen und zu Fuß zu entkommen. Die Polizeibeamten blieben jedoch hartnäckig und konnten dem 15-jährigen Landkreisbewohner rund eine Stunde später habhaft werden, nachdem dieser zu seinem Roller zurückgekehrt war.

Für das Kleinkraftrad hatte der Jugendliche nicht die nötige Fahrerlaubnis. Zudem war an dem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb auch kein Versicherungsschutz für das Zweirad bestand.

Gegen den 15-jährigen Fahrer ermittelt nun die Polizei Miltenberg aufgrund verschiedener Verkehrsdelikte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendlichen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Insbesondere die beiden Spaziergänger, die dem Roller ausweichen mussten, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen. Auch andere Zeugen, die z. B. auf das flüchtende Fahrzeug aufmerksam geworden sind, sollen sich unter Tel. 09371 / 945-0 bei der Polizei melden.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Miltenberg. Von Sonntagabend auf Montagmorgen hat ein noch Unbekannter ein in der Fabrikstraße abgestellten Skoda offenbar mutwillig beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr und 6.15 Uhr.

Es entstand ein Sachschaden an der Frontscheibe, der wahrscheinlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden ist. Geschätzt wird der Sachschaden an dem roten Skoda Fabia derzeit auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Fälle von Vandalismus in Amorbach - Wer hat etwas mitbekommen?

Amorbach. Über das vergangene Wochenende ist es zu insgesamt drei Fällen von Vandalismus im Stadtgebiet Amorbach gekommen. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstagnacht bis einschließlich Montag ist es zu mehreren Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum gekommen. Der Zeitraum der Taten ist bislang nicht näher einzugrenzen.

Unbekannte haben an der Kapelle Amorsbrunn ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen. Zudem wurde die „Dog Station“ im Bereich an der Fußgängertreppe Schüttstraße / Kirchplatz aus dem Boden gedrückt und Holzlatten an der Sitzbank an der Ecke Schneeberger Straße zum Fahrradweg herausgerissen.

Der genaue Sachschaden zum Nachteil der Stadt ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Um die Verantwortlichen für die Schäden zu ermitteln, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken