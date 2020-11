Collenberg: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gegen 21 Uhr war ein 59-jähriger Mountainbike-Fahrer in der Nähe des Theresienhofs in Richtung Kirschfurt unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unebenheiten in der Fahrbahn verlor der Radfahrer im Verlauf einer leichten Rechtskurve bei Talfahrt die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte ohne

Fremdeinwirkung. Er wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus nach Aschaffenburg verbracht werden.

Auto angefahren und abgehauen

Miltenberg. Ein geparkter Seat wurde in der Schererstraße im Zeitraum von Montag um 17:30 Uhr bis Dienstag um 12.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort.