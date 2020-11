Collenberg: Mercedes angefahren und geflüchtet

In der Brunnenstraße wurde in der Zeit von Montag um 19 Uhr bis Dienstag um 8 Uhr, ein geparkter Mercedes angefahren. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Gartenstühle entwendet

Kirchzell. Von einem Anwesen in der Forsthausenstraße wurden zwei Gartenstühle in der Zeit von Montag, 21:30 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr entwendet. Die beiden schwarzen Rattan-Gartenstühle hatten einen Wert von 50 Euro.

Unfallflucht – Verteilerschrank beschädigt

Weilbach. Im Zeitraum vor dem 11. November fuhr ein bisher Unbekannter im Neuwiesenweg gegen einen Verteilerschrank des Bayernwerks. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.