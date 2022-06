Chihuahua in Geiselbach von Auto angefahren und gestorben

Am Freitagmittag gegen 11.15 Uhr kam es in der Dorfstraße in Omersbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Hund getötet wurde. Eine Fußgängerin ging mit ihrem angeleinten Chihuahua in ortsauswärtiger Richtung. Zeitgleich befuhr ein grauer Kleinwagen die Dorfstraße in derselben Richtung. Beim Vorbeifahren an der Frau touchierte der Pkw den Hund, welcher derart schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Mögliches Verkehrsdelikt

Mömbris. Am Freitagnachmittag, gegen 17:28 Uhr wurde der Polizeiinspektion Alzenau ein Schlangenlinienfahrer mitgeteilt, der mit seinem BMW X5 auf der Staatsstraße 2305 von Michelbach kommend in Richtung Niedersteinbach fuhr. Der graue BMW soll mehrfach bei Gegenverkehr überholt haben, so dass es fast zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Fahrzeugführer die durch besagtes Fahrzeug gefährdet wurden bzw. die Angaben zum Fahrzeugführer des BMW machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.