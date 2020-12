Cannabis, Kokain und Amphetamine konsumiert - Fahrt unter Drogeneinfluss in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Ein Vortest verlief positiv auf THC, Kokain, und Amphetamine. Daraufhin wurde beim Fahrer eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.

Fahrraddiebstahl

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. In Tagesverlauf vom Mittwoch, 09.12.20, wurde in der Bahnhofstraße, an den dortigen Fahrradständern des Bahnhofes, ein Fahrrad der Marke Cube (grün, grau) durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Schloss, mit dem das Fahrrad angekettet war, wurde zerschnitten.