Camper schlagen in Gräfendorf illegal Holz

Sie schlugen mit einer Axt Totholz aus dem angrenzenden Wald klein und wollten damit ein Feuer machen. Der zufällig hinzukommende Waldbesitzer erstattete daraufhin Strafanzeige wegen Diebstahl.

Autofahrer mit Reh zusammengestoßen

Ein Schaden von ca. 250 Euro entstand am Montag als ein 56-jähriger Autofahrer um 06.25 Uhr von Fellen in Richtung Burgsinn fuhr und mit einem Reh zusammengestoßen ist. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald.

Autofahrerin überfährt Hasen

Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr Montag um 04.50 Uhr in Rieneck nach Hohenroth hoch. Hierbei erfasste sie einen Hasen, der die Straße querte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Hoher Schaden bei Unfall in Gemünden

Am Samstag musste ein 63-jähriger Autofahrer um 10.40 Uhr am Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße anhalten. Dies erkannte ein 39-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf den Pkw des 63-jährigen auf. Am Pkw des 63-jährigen Mannes entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro und am Pkw des 39-jährgen Mannes ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Motorradfahrer stürzt bei Aura

Ein 54-jähriger Motorradfahrer fuhr am Samstag um 16.10 Uhr von Aura in Richtung Burgjoß. In einer Rechtskurve stürzte der Kradfahrer. Das Krad rutschte anschließend noch ca. 25 Meter auf der Fahrbahn weiter. Der Kradfahrer blieb unverletzt und das Krad war danach noch fahrbereit. Die Feuerwehr Aura wurde verständigt um auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu beseitigen.

Reh bei Unfall tödlich verletzt

Ein 44-jähriger Autofahrer erfasste am Samstag gegen 06:30 Uhr ein Reh auf der St2303 bei Adelsberg. Das Reh wurde getötet und am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Blumenkasten in Brand geraten

Vermutlich der technische Defekt einer Solarlampe hat am Sonntagnachmittag im Neuen Weg einen Blumenkasten in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf den Holzbalkon über. Der Brand wurde bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte durch die Hausbewohner teilweise gelöscht. Restlöscharbeiten erledigte die Feuerwehr Gemünden. Am Haus entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Verbotenerweise auf einer Wiese übernachtet

Ein 33-jähriger Mann übernachtete von Samstag auf Sonntag in seinem Pkw. Er stellte hierzu seinen Pkw auf einer Wiese am Sindersbachsee ab. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayer. Naturschutzgesetz.

Böschngsbrand in Gemünden

Ein Böschungsbrand in Gemünden, Bergstraße, wurde der Integrierten Leitstelle am Samstag um 17.20 Uhr mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass an drei Stellen die Böschung Büsche, bzw. Bäume, brannten. Zwei Bäume mussten durch die Feuerwehr gefällt werden.

Wer zur Entstehung des Feuers Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Gemünden unter 09351/97410 in Verbindung zu setzen.

Polizei muss Streit schlichten

Einen Streit mussten die Beamten am Samstag um 13.50 Uhr in Gemünden am Main an einer Eisdiele schlichten. Eine 40-jährige Frau geriet mit dem Personal in Streit, da sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollte. Es stellte sich dann heraus, dass die 40-jährige ein Attest hat, welches sie vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit.

vd/Poligei Gemünden