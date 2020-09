Callcenterbetrug  Seniorin aus Dorfprozelten um Erspartes gebracht

Am Dienstag wurde eine Rentnerin in Dorfprozelten von einem angeblichen Staatsbediensteten kontaktiert. Er erklärte ihr sie würde im Fokus von Ermittlungen stehen und solle daher zur Sicherung ihres Eigentums Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergeben. Dies tat die 82-Jährige und händigte ihr erspartes Geld an einen bislang unbekannten Mann aus. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht nun Zeugen, welche in Dorfprozelten am Dienstag zwischen 19:30 und Mittwoch 02:30 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Tel. 0931/457-1732 an die Kripo Würzburg.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken