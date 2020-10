Caddy überschlägt sich bei Bessenbach

Nur noch Schrottwert hat ein VW nach einem Verkehrsunfall in Bessenbach.

Gegen 15.15 Uhr war ein 19-jähriger VW-Fahrer von Hessenthal kommend in Richtung Oberbessenbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in den rechten Fahrbahnrand, überschlug sich und landete schlussendlich auf dem Dach.

Während an dem Auto vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam der Fahrer augenscheinlich mit leichten Verletzungen davon. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Bessenbach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Die Staatsstraße musste im Bereich der Unfallstelle für über eine Stunde gesperrt werden. Jedoch konnte der Verkehr wechselseitig über einen Parkplatz vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die weitere Bearbeitung hat der Verkehrsunfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

Ralf Hettler