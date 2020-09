Bußgelder für Maskenverweigerer in der Bahn

Am Freitagabend konnten durch Beamte der PI Miltenberg zwei Heranwachsende in einer Regionalbahn der Westfrankenbahn festgestellt werden, die sich nicht an die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung hielten. Den beiden Maskenverweigerern erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Verkehrszeichen in Collenberg umgefahren und geflüchtet

Amorbach. Am Donnerstag, den 24.09.2020, wurde gegen 20.00 Uhr in Amorbach in der Sandgasse an der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen umgefahren. Hierbei entstand am Fahrzeug des Unfallverursachers ein größerer Schaden, sodass das Fahrzeug im Anschluss eine größere Menge an Betriebsstoffen verlor. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen BMW X2 handeln dürfte.

Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Collenberg. Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 59-Jähriger verantworten, der am Freitag gegen 16.30 Uhr mit einem versicherungspflichtigen E-Scooter auf dem Radweg am Mainufer unterwegs war. Die Fahrt wurde unterbunden, gegen den Fahrer wird Anzeige erstattet.