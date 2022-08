Busfahrerin blieb an geparktem Auto hängen

Am Samstag gegen 18:15 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Frankfurter Straße in Richtung Saalebrücke, um die Sonderhaltestelle der Tanzinsel-Veranstaltung anzufahren. Hierzu scherte sie aufgrund von Gegenverkehr nach rechts aus und blieb hierbei mit der rechten Fahrzeugseite an einem geparkten Citroen hängen. Der Bus wurde an der hinteren Tür beziehungsweise Fahrzeugecke verschrammt und die Türscheibe zersplitterte. Auch der Citroen wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro beziffert.

Wildunfälle im Raum Gemünden

Fellen-Rengersbrunn, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 21:35 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von der Bayerischen Schanz kommend in Fahrtrichtung Rengersbrunn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem nicht näher bekannten Tier, welches nach dem Anstoß flüchtete. Ob am Pkw Peugeot ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die B 26 von Gemünden in Fahrtrichtung Wernfeld. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 06:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 11, zwischen Harrbach und der Schleuse, zu einem Wildunfall, bei dem ein Reh getötet wurde. Am Pkw VW entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

Gegen Mauer in Gemünden gefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Samstag, gegen 4 Uhr, wurde ein Bewohner des Brückleinsweges durch einen „Schlag“ geweckt. Bei der Nachschau konnte er jedoch kein Fahrzeug bzw. eine Ursache feststellen. Am nächsten Morgen bemerkte eine andere Anwohnerin dann, dass mehrere Steine ihrer Sandsteinmauer beschädigt wurden. Aufgrund der Spurenlage muss davon

Ausgegangen werden, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug (Wohnmobil oder ähnliches) entstanden ist. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Rangieren Auto in Gemünden touchiert

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 9 Uhr rangierte ein Mitsubishi-Fahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in Wernfeld. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw Renault. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 9.55 Uhr rangierte eine 54-jährige Skoda-Fahrerin auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in der Langenprozeltener Straße. Hierbei stieß sie gegen einen geparkten VW Golf. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro.

dc/Polizei Gemünden