Busfahrer schrammt Hauswand in Gössenheim und flüchtet

Ein Anwohner aus der Bäckergasse teilte am Mittwoch um 9 Uhr eine Unfallflucht in Gössenheim, Bäckergasse, mit. Es wurde die Hauswand beschädigt, ca. 500.- Euro Schaden. Die Straße ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Kurze Zeit später teilte ein 65-jähriger Mann mit, dass er um ca. 6 Uhr mit einem Omnibus durch die Bäckergasse gefahren ist und sich hierbei den Bus beschädigt hatte. Am Bus entstand ein Schaden von ca. 9000.- Euro. Bei der Aufnahme konnte festgestellt werden, dass durch den Busfahrer auch Metallstäbe in der durch Absperrbaken abgesperrten Baustelle entfernt wurden. Diese Metallstäbe wurden zur Höhenmarkierung für die Bauarbeiten angebracht. Dadurch alleine entstand ein Schaden von 600.- Euro. Gegen den Busfahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Karsbach, Lkrs. Main-Spessart: Am Donnerstag fuhr um 2 Uhr ein 36-jähriger ortsunkundiger Mann mit seinem Pkw von Hammelburg in Richtung Weyersfeld. Hierbei geriet er auf der regennassen Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kam er wieder auf die Fahrbahn und drehte sich dort um 180 Grad. Weil auf einer Länge von ca. 20 Metern die Fahrbahn erheblich verschmutzt wurde, musste die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn verständigt werden. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro. Der 36-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

