Busfahrer crasht für kleine Katze mit Ortsschild und Leitpfosten - Unfall in Arnstein

Beim Versuch dem Tier auszuweichen, touchierte er das Ortsschild des Ortsteils Schwebenried und überfuhr einen Leitpfosten. Am Linienbus wurde der rechte Außenspiegel, sowie das Abblendlicht beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Schaden beträgt rund 2300 Euro. Zu guter Letzt ist festzuhalten, dass die Katze ihren Streifzug unbeschadet fortsetzen konnte.

Retzbach. Eine 38-Jährige Fahrzeugführerin eines Audi übersah am Samstagmorgen an der Kreuzung Krautgartenstraße/Schleifweg in Retzbach einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Skoda. Dabei kollidierte die Fahrzeugfront des Audis mit der Fahrertür des Skoda . Beide Personen konnten sich eigenständig aus ihren Fahrzeugenbefreien.Durch den Zusammenstoß wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Verkehrszeichen umgestellt und entwendet

Arnstein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an der Umleitungsstrecke Sondheimer Au -St2294 - Ölmühlweg mehrere Verkehrszeichen umgestellt, abmontiert und zur Seite geworfen. Durch diese Handlung war die Verkehrsführung, selbst für Ortskundige,kurzfristig irreführend. Die Verkehrszeichen wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Karlstadt vor Ort wieder richtig gestellt, so dass die Strecke wieder problemlos befahren werden konnte.Bei einer Überprüfung der Strecke durch den Bauhof Arnstein wurde festgestellt, dass mehrere Verkehrszeichen entwendet wurden.Die Polizei Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 09353/97

Wildunfall

Karlstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag lief ein Reh auf die St2435 zwischen Karlburg und Mühlbach. Ein Fahrer eines BMW konnte trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

mkl/Polizei Karlstadt