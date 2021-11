Bus muss stark bremsen - Schülerin in Alzenau leicht verletzt

Das Kind fuhr gegen 12.45 Uhr in einem Schulbus. Der 72-jährige Schulbusfahrer musste aus bisher nicht bekannten Gründen so stark abbremsen, so dass die Schülerin von ihrem Sitz nach vorne fiel und sich an einer Abgrenzung stieß. Dabei erlitt sie eine Platzwunde am Kinn.

Auffahrunfall in Mömbris-Niedersteinbach

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in Niedersteinbach entstand am späten Donnerstagnachmittag ein Schaden von 3.500 Euro. Um 18.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf der Alzenauer Straße in Richtung Mömbris und wollte nach links in die Dörnsteinbacher Straße abbiegen. Er musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Audi erfasst Reh bei Mömbris-Reichenbach

Mömbris-Reichenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16.45 Uhr erfasste ein Audi-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Reichenbach und Mömbris ein Reh. Der Wagen wurde dabei im Frontbereich beschädigt.