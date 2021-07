Bus fährt in Sulzbach auf haltendes Auto auf

Gegen 7:55 Uhr fuhr eine Aschaffenburgerin mit ihrem Seat in der Spessartstraße und musste verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw warten. Ein nachfolgender Linienbusfahrer fuhr hier auf den Seat auf, da er dachte, dass die vor ihm fahrende Seatfahrerin an dem Hindernis vorbeifährt, anstatt zu warten. Durch das Auffahren des Linienbusses entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

