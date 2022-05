Bus fährt in Karlstadt auf Fahrschule auf

Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein 42-jähriger Busfahrer übersah dies mit seinem Linienbus und fuhr dem wartenden Fahrschulfahrzeug auf. Hierbei wurde das Fahrschulfahrzeug im Bereich der Heckpartie eingedrückt und beschädigt. Der Linienbus wurde nur leicht beschädigt. DerGesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6000 Euro. Der Fahrschüler konnte nach der Verkehrsunfallaufnahme unbeschadet seine Fahrstunde fortsetzen.

Beim Einparken anderen Wagen touchiert

Karlstadt. Am Freitagmorgen wollte ein 69-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktesin der Gemündener Straße von Karlstadt einparken. Dabei touchierte er ein parkendes Fahrzeug, welches dort abgestellt war. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Roller kollidiert mit Auto

Retzbach. Am Freitagmittag befuhrein 52-jähriger Autofahrerdie Obere Hauptstraße in Retzbachin südlicher Richtung. Er musste an einer dortigen Gärtnerei verkehrsbedingt halten. Dies wurde aus Unachtsamkeitvon einem 16-jährigen Rollerfahrer übersehen und er fuhr dem stehenden PKW auf. Der Anstoß war glücklicherweise gering, so dass der Rollerfahrer weder zu Boden stürzte und sich auch sonst keinerlei Verletzungen zuzog. Lediglich die Verkleidung des Rollers und die Heckpartie des PKW wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungenliegt der Sachschaden bei ca. 2750 Euro.

Mehrere Wildunfälle in Karlstadt und Umgebung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Karlstadt. Zunächst kollidierte ein 48-jähriger mit seinem PKW auf der Staatsstraße 2437 bei Duttenbrunn mit einem Reh. Kurze Zeit später kollidierte eine 41-jährige mit ihrem PKW auf der Bundesstraße 26 zwischen Gambach und Karlstadt mit einem Bieber. Beide Tiere verendeten infolge des Zusammenstoßes. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Fahrzeugfronten beschädigt. Hier liegt der Gesamtschaden bei ca. 2500 Euro.

vd/Polizei Karlstadt