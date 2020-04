Bus bleibt an Mauer in Omersbach hängen

Am Dienstag, 07.04.2020, gegen 15:32 Uhr blieb ein 31-jähriger mit seinem Linienbus von Geiselbach kommend in der Dorfstraße beim Vorbeifahren an einer Baustelle mit der linken Seite seines Busses an einer Sandsteinmauer hängen. An den Bus und der Mauer entstand jeweils ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Busses wurde aufgrund der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnt.

Wildunfall in Niedersteinbach

Mömbris-Niedersteinbach. Am Dienstag, 07.04.2020, gegen 22:40 Uhr kam es zwischen Niedersteinbach und Dörnsteinbach zu einem Wildunfall. Eine 58jährige Toyotafahrerin kollidierte mit einem Reh. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2.500 €.

Auto auf Parkplatz in Wasserlos beschädigt

Alzenau-Wasserlos. Am Dienstag, 07.04.2020, gegen 12:30 Uhr wurde ein schwarzer Jaguar F-Pace auf dem Parkplatz des Ärztehauses Wasserlos in der Bezirksstraße 30 beschädigt. Die Beifahrertür sowie die Windschutzscheibe wurden verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 € geschätzt. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Sachbeschädigung aufgenommen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

