Bus auf der A3 bei Rohrbrunn in Flammen aufgegangen

Gegen 15.30 Uhr war der 75-jährige Busfahrer mit dem Doppeldecker auf einer Überführungsfahrt auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Rastanlage bemerkte er Rauch und Brandgeruch. Geistesgegenwärtig steuerte er die Rastanlage an, stellte den Bus auf einer Freifläche ab und schickte noch in der Nähe stehende Lastwagen weg, bevor das Feuer auf den Bus übergriff.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen, brannte der Bus bereits lichterloh. Der Fahrer hatte das Fahrzeug eigenständig verlassen können und blieb unverletzt. Die Polizei lobte das geistesgegenwärtige Handeln des Busfahrers.

Die Schadenshöhe dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Als Brandursache wird ein technischer Grund nicht ausgeschlossen. Während der Löscharbeiten war die Rastanlage gesperrt.

Die Feuerwehren aus Goldbach, Dammbach und Großostheim leisteten Unterstützung.

Ralf Hettler