Burgsinn: Reh quert Fahrbahn und verursacht 7000 Euro Schaden

Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr gegen 21.15 Uhr die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Burgsinn, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Am Pkw VW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Gemünden. Gegen 22.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall. Hierbei erfasste eine 45-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303, zwischen Adelsberg und Gemünden, ein Schmalreh. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Sachschaden am Pkw Mitsubishi wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kam es aufgrund einer Ölspur auf der Wernfelder Straße zu stockendem Verkehr. Hierbei fuhr eine 24-jährige Polo-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 43-jährigen Fiat-Fahrerin auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 500,- Euro.