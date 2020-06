Burgsinn: Radtour endete im Krankenhaus

Ein 22-jähriger Mann unternahm am Montagabend zusammen mit drei Freunden eine Fahrradtour. Zwischen Rieneck und Burgsinn machten sie eine Pause. Diese nutze der 22-Jährige und wollte über die ca. 3,5 m breite Abzweigung eines Flusses springen. Hierbei knickte er beim Aufkommen auf den Boden mit dem Fuß um. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Verletzte per Boot durch die Wasserwacht geborgen und in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Rettungseinsatz waren 7 Männer der Wasserwacht, ein BRK-Fahrzeug, ein Notarzt, sowie der Kreisbrandinspektor und 7 Männer der Rienecker Feuerwehr im Einsatz.

Gemünden : Auto angefahren und geflüchtet

Eine 34-jährige Autofahrerin parkte am Sonntag, im Zeitraum von 14:15 bis 19:30 Uhr, ihr Auto in der Langenprozeltener Straße. Der schwarze VW Tiguan war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zurückkehrte, konnte sie frische Kratzspuren an der hinteren linken Türe bzw. dem Seitenteil feststellen. Der Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweis auf den bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden: Einbruch in Baustelle

Bislang unbekannt Täter rammten im Laufe des vergangenen Wochenendes mit einer Betonplatte die verschlossene Stahltüre einer Baustelle in der Weißensteinstraße auf. Der Sachschaden wird auf circa 1.000,- Euro geschätzt. Entwendet wurde nichts.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

stru/Polizei Gemünden