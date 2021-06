Burgsinn: Motorradfahrer stürzt nach Außenspiegelberührung mit anderem Auto

Gegen 12 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Gräfendorf in Richtung Burgsinn. Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich der Einmündung nach Roßbach, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel der Fahrzeuge und der Kradfahrer stürzte bei langsamer Geschwindigkeit. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils nur geringer Schaden. Der 60-jährige Kradfahrer klagte über Schmerzen in der Schulter, verzichtete aber auf eine ärztliche Versorgung/Untersuchung vor Ort.

Nachdem die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizeistreife durch die Beteiligten geräumt wurde, wird unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise gebeten, ob der Unfall durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet wurde.

Auto wegen Ausweichmanöver beschädigt

Gemünden. Am Montag gegen 17 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw in Gräfendorf in Richtung Wolfsmünster. Weil ihr ein Kleintransporter mit Anhänger entgegen kam, musste die 47-jährige Autofahrerin nach rechts ausweichen und nicht mit dem Gespann zusammenzustoßen. Hierbei wurde die rechte vordere Alufelge ihres Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Die Polizeistation Gemünden bittet unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Unbekannter beschädigt Auto und begeht Unfallflucht

Gemünden. In der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr bis Montag, 05.20 Uhr wurde im Baumgartenweg ein parkender Pkw Audi beschädigt. Der Audi dürfte beim Rangieren eines anderen PKWs im Frontbereich angefahren worden sein. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 4500.- Euro.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer: 09351/9741-0 bei der Polizeistation Gemünden zu melden.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden