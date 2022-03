Burgsinn: 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zugunglück in Niedersachsen ist ein Mann getötet worden.

Der Fahrer geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem linken Vorderflügel des entgegenkommenden Autos. Er fiel vom Motorrad und kam am Rand der Straße zum liegen. Der 61-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Illegale Abfallverbrennung

Burgsinn. Am Samstagmorgen hat ein 48-jähriger Mann auf seinem Grundstück an der Kreisstraße MSP 17 Abfälle verbrannt. Unter den Abfällen befand sich Dämmmaterial, ein Teppich und Plastik. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Krauslaufwirtschatsgesetz angezeigt.

Baum stürzt auf Oberleitung

Gräfendorf. Am Freitagmorgen ist ein Baum auf die Oberleitung zwischen Wolfsmünster und Schönau gestürzt. Es kam zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Wolfsmünster.

Geld aus Fahrradkorb entwendet

Gemünden. Am Freitag haben Unbekannte um circa 9:30 Bargeld aus dem Fahrradkorb einer 81-Jährigen am Eingang des Friedhofs in der Kuppenstraße gestohlen. Die Frau erledigte dort einen kurzen Grabbesuch. Nachher stellte sie fest, dass Bargeld und mehrere Karten aus ihrem Geldbeutel verschwunden waren.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09351/97410.

joma/Polizei Gemünden