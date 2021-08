Bunsenbrennereinsatz: Mann fackelt statt Unkraut Hecke in Großwallstadt ab

Der Großwallstädter hatte geggen 15:40 Uhr das Unkraut abgeflammt, hierbei kam er mit der Flamme der ca. 2 m langen und hohen Hecke zu nahe. Diese entzündete sich blitzschnell und brannte lichterloh. Die Helfer der Großwallstädter Wehr mussten den Brand löschen. Glücklicherweise entstand durch das Feuer kein weiterer Gebäudeschaden.

Spiegel angefahren

Elsenfeld. Im Zeitraum vom Mittwochabend 19:10 Uhr auf Donnerstagmorgen 8:30 Uhr ist ein noch unbekannter Pkw-Fahrer beim Passieren eines im Forstweg am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Dacia hängen geblieben. Hierbei hat der noch Unbekannte den linken Fahrzeugspiegel des weißen Pkws umgeklappt und beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Kradfahrer ausgebremst

Wörth. Glimpflich ist ein Unfall ausgegangen, der am Donnerstag früh gegen 07.45 Uhr von der B 469 gemeldet worden ist. Ein Kraftfahrer hatte hier Höhe der Auffahrt Wörth/Seckmauern mit seinem Sattelzug zum Überholen angesetzt und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er jedoch einen Kradfahrer, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Dieser konnte dem Sattelzug gerade noch ausweichen und lenkte sein Krad in den linken Grünstreifen. Hierdurch konnte er eine Kollision mit dem Lkw vermeiden. Nach ca. 100 m Wegstrecke auf dem Grünstreifen, glücklicherweise konnte sich der Kradfahrer auf seinem Krad halten ohne zu stürzen, hatte der Lkw den Kradfahrer passiert und dieser konnte anhalten. Der 45-jährige Michelstädter kam mit Prellungen und Abschürfungen, die er beim Entlangschliddern an der Mittelleitplanke erlitt, davon. An seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0